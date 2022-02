Si usava con l esca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usava con l esca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACCIARINO

Significato/Curiosita : Si usava con l esca

L'unione sarda è il più antico e diffuso quotidiano della sardegna che esca ancora oggi; è stato fondato nel 1889 ed è stato il secondo quotidiano al mondo...

acciarino – parte di arma da fuoco acciarino da tasca – piastra in acciaio temperato usata per produrre scintille ed accendere un'esca prima dell'invenzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

