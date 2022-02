Uno strumento usato dal disegnatore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno strumento usato dal disegnatore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Uno strumento usato dal disegnatore

Quando viene utilizzato solo come uno strumento del disegnatore, quest'ultimo può essere davvero un utile strumento di economia del tempo. il rotoscopio...

tiralinee è anche presente negli astucci dei compassi come parte intercambiabile, in alternativa al porta-mina. nell'uso professionale il tiralinee è...