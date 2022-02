Il titolo che fu del dittatore Franco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il titolo che fu del dittatore Franco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAUDILLO

Significato/Curiosita : Il titolo che fu del dittatore franco

Hermenegildo teódulo franco y bahamonde, solitamente abbreviato in francisco franco e conosciuto anche come il generalísimo de los ejércitos o il caudillo de españa...

Dizionario garzanti - caudillo, su garzantilinguistica.it. dittatore generalissimo (grado) duce führer conducator (en) caudillo, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

