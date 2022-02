Il più importante fiume... interamente svizzero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più importante fiume... interamente svizzero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : AAR

Significato/Curiosita : Il piu importante fiume... interamente svizzero

il ticino (tessin in tedesco e in francese, ticìn, tisín, tesìn o tzìch in lombardo e in piemontese) è un importante fiume della svizzera meridionale...

L'aar (o aare) è un fiume della svizzera. nasce nelle alpi bernesi, forma i laghi di brienz e di thun, tocca berna, per poi sfociare nel reno. tra i fiumi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Matematico svizzero che ricorda una nota formula; Scorre nell altopiano svizzero ; Guglielmo, leggendario balestriere svizzero ; Gugliemo eroe svizzero ;