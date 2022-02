La perde chi non rispetta i termini di un contratto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La perde chi non rispetta i termini di un contratto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPARRA

Significato/Curiosita : La perde chi non rispetta i termini di un contratto

Libro di rousseau, vedi il contratto sociale. il contratto sociale è, secondo alcuni pensatori, alla base della nascita della società, ossia di quella...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi caparra (disambigua). la caparra, nel diritto civile, è una somma di denaro o una quantità d'altre... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

