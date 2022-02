Un operazione del muratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un operazione del muratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un operazione del muratore

It. ^ juve, nuova operazione per muratore: 'ecco quando torno, su calciomercato.com. ^ francesco nigro, la favola di simone muratore: da villafalletto...

Premuta sulle pareti che si volevano isolare tramite due rondelle di rasamento (rosette). in generale il premistoppa è un sistema che tiene serrato un...