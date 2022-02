In musica può essere maggiore o minore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In musica può essere maggiore o minore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TONALITÀ

Alla tonica (tonica è la nota che dà il nome alla tonalità). generalmente per stabilire la tonalità di un brano si possono seguire tre semplici indicazioni:... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con musica; essere; maggiore; minore; Linea musica le; Far sentire la voce a tempo di musica ; La Turci della musica ; Rave: raduno con musica techno; Può essere frastagliata; Può essere ... esilarante; Una carica politica che può essere a vita; Può essere anche fabbricabile; Aggettivo della maggiore pianura italiana; Il nome delle parentesi angolate utilizzate per maggiore e minore; È maggiore di... un retto; Il fratello maggiore di Mosè; Il nome delle parentesi angolate utilizzate per maggiore e minore ; Il regno dell Asia minore dove morì Annibale; Marlee premio Oscar col film Figli di un dio minore ; L Orsa Maggiore e minore ; Cerca nelle Definizioni