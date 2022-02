Iniziò la lotta contro i boeri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziò la lotta contro i boeri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RHODES

Significato/Curiosita : Inizio la lotta contro i boeri

Per le loro rivendicazioni e "protezione" contro i soprusi dei boeri. kruger e smuts cercarono di contrastare la crescente protesta degli uitlander orchestrata...

Cody rhodes, pseudonimo di cody garrett runnels (marietta, 30 giugno 1985), è un wrestler statunitense. è ricordato principalmente per i suoi trascorsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

