Individui che hanno prestigio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Individui che hanno prestigio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INFLUENTI

Significato/Curiosita : Individui che hanno prestigio

Vedi prestigio (disambigua). il termine prestigio (dal latino praestigum) significa "buona reputazione" o "alta stima" o "autorevolezza". il prestigio è...

Italiana. il settimanale time nel 2016 l'ha inserita tra le 100 persone più influenti al mondo. nata e cresciuta a napoli, fra i suoi autori preferiti cita... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con individui; hanno; prestigio; Cricca di loschi individui ; individui in carne e ossa; Gli individui dell etnia del nostro continente; Insieme di individui che deriva dalla selezione naturale in un determinato ambiente; hanno le zampe palmate; hanno aromi particolari; hanno sangue misto; hanno ospiti giovanissimi o in età avanzata; Autorevole per prestigio ; E un prestigio so college inglese; Ha un capo... prestigio so; Donna che occupa una prestigio sa carica; Cerca nelle Definizioni