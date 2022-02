La figura retorica per cui Mecenate sta a significare protettore d artisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La figura retorica per cui Mecenate sta a significare protettore d artisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ANTONOMASIA

Significato/Curiosita : La figura retorica per cui mecenate sta a significare protettore d artisti

Incontrato il maligno, dove «il maligno» per antonomasia è il diavolo. sempre fontanier ha definito l'antonomasia la «sineddoche d'individuo». la sostituzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con figura; retorica; mecenate; significare; protettore; artisti; La figura retorica cui si ricorre dicendo silenzio assordante; figura retorica con cui si dà un giudizio negando l idea contraria; L effetto di estensione relativo a un opera figura tiva o architettonica; Una figura che si può descrivere pattinando; La figura retorica cui si ricorre dicendo silenzio assordante; Figura retorica con cui si dà un giudizio negando l idea contraria; Comune figura retorica ; La figura retorica delle parabole | Venerdì 26 novembre 2021; Le protegge il mecenate ; Il duca ferrarese grande mecenate ; Un segno che può significare risultato bianco; Un segno che può significare “risultato bianco”; Può significare sia ma anche cioè; Può significare presso; protettore di artisti; Il protettore prende sotto la sua; Il protettore di Tigellino; Il santo protettore dei single; Giro artisti co; Espressività poetica e artisti ca; Protettore di artisti ; Collezione di calchi artisti ci; Cerca nelle Definizioni