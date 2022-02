Far funzionare...lo stomaco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Far funzionare...lo stomaco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DIGERIRE

Significato/Curiosita : Far funzionare...lo stomaco

Che consente agli organi normalmente intra-addominali (in particolare lo stomaco e l'intestino) di sporgere nella cavità toracica. nella maggior parte...

Così come attaccano e digeriscono gli alimenti, potrebbero attaccare e digerire la stessa parete dello stomaco. talvolta però, la mucosa può essere danneggiata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

