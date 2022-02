Il compianto Enzo che condusse Portobello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il compianto Enzo che condusse Portobello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TORTORA

Significato/Curiosita : Il compianto enzo che condusse portobello

Di malagiustizia di cui fu vittima e che fu poi denominato "caso tortora". tortora fu accusato, su richiesta dei procuratori francesco cedrangolo e diego... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

Altre definizioni con compianto; enzo; condusse; portobello; Roberto, compianto cantante e chitarrista napoletano; Il compianto regista di Cristo si è fermato a Eboli; Il compianto Biscardi; Alti prelati come il compianto Carlo Maria Martini; Strumento a fiato che ci ricorda Renzo Arbore; Il Renzo de L Orchestra italiana; Il Vincenzo che ha diretto e interpretato No problem; Cerca di aiutare Renzo e Lucia nei Promessi sposi; Mosè vi condusse il suo popolo; La Belvedere che condusse il Festival di Sanremo; Il Marco che condusse Bim bum bam; Il Lamberto giornalista che condusse il Tg 5; Si sfidavano con creazioni a portobello in TV; Cerca nelle Definizioni