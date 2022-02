Classico piatto spagnolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classico piatto spagnolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Classico piatto spagnolo

Colui che, durante l'assedio di bilbao, inventò la tortilla di patate come piatto semplice, rapido e nutriente per ovviare alla grande penuria dell'esercito...

costituendo la paella mista (paella mixta in spagnolo). il 20 settembre di ogni anno si festeggia la giornata mondiale della paella. ^ (es) ana vega...