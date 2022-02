Cianfrusaglie da rigattiere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cianfrusaglie da rigattiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Cianfrusaglie da rigattiere

Soprammobili di poco gusto, falsi, troppo colorati e chiassosi, cianfrusaglie e minutaglie da rigattiere, di dubbia origine e di scarso o nullo gusto estetico,...

Il termine bric-à-brac (origine francese) è stato usato per la prima volta in era vittoriana. successivamente si riferì a oggetti da collezione come tazze...