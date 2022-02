Un bianco uccello dalle macchie nere sopra il becco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bianco uccello dalle macchie nere sopra il becco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CIGNO REALE

Significato/Curiosita : Un bianco uccello dalle macchie nere sopra il becco

Delle parti inferiori chiazzato di bianco e di nero. l'occhio è bruno, la membrana perioculare rossa e il becco bianco-corneo. diremo in seguito delle tinteggiature...

Il cigno reale (cygnus olor (gmelin, 1789)) è un uccello acquatico appartenente alla famiglia anatidae, originario dell'eurasia ma introdotto anche in... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 25 febbraio 2022

