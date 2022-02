Un unico blocco come l obelisco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un unico blocco come l obelisco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MONOLITO

Significato/Curiosita : Un unico blocco come l obelisco

Popolo obelisco esquilino obelisco di piazza del quirinale obelisco di piazza di trinità dei monti obelisco pinciano obelisco del pantheon obelisco della...

Un monolito (pronunciato monòlito o meno correttamente monolìto), anche detto monolìte, è un ente geologico come una montagna, consistente di un unico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con unico; blocco; come; obelisco; Un pezzo unico ; L unico Stato al mondo con I imperatore; Il prototipo è l unico ; In alcune vie è unico ; blocco negli affari; Un ordine al posto di blocco ; Scrivere su un blocco ; Resta attaccata al blocco delle ricevute; Bagnato come un pulcino; Un superlativo come bravissimo; Discutibile come certe questioni; Mobile, come i bracci di certe lampade; A Roma vi si trova l'obelisco Flaminio: Piazza __; Cerca nelle Definizioni