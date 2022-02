Una storia come Le cronache di Narnia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una storia come Le cronache di Narnia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SAGA

Significato/Curiosita : Una storia come le cronache di narnia

le cronache di narnia (titolo originale in inglese: the chronicles of narnia) è una serie di romanzi high fantasy scritta da c. s. lewis, principalmente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi saga (disambigua). una saga (dall'omofona parola in islandese, al plurale sogur) è una raccolta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con storia; come; cronache; narnia; __ Fallaci: Intervista con la storia ; Un po di storia ; L Ippolito autore della storia filosofica dei secoli futuri; Il Vecchio è l autore della Naturalis Historia ; Squillanti come certe risate; Un unico blocco come l obelisco; Bagnato come un pulcino; Un superlativo come bravissimo; Uno dei fratelli Pevensie de Le cronache di Narnia; Le cronache nei racconti di Ray Bradbury; cronache personali; L'autore de Le cronache di Narnia Clive __ Lewis; Uno dei fratelli Pevensie de Le cronache di narnia ; L'autore de Le cronache di narnia Clive __ Lewis; Le _ di narnia , saga fantasy; Cerca nelle Definizioni