Una cura per rieducare gli arti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cura per rieducare gli arti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : FISIOTERAPIA

Significato/Curiosita : Una cura per rieducare gli arti

Sviluppi della fisioterapia. si iniziarono ad inventare macchine come il gymnasticon. le prime origini documentate della fisioterapia moderna risalgono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

