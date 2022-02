Una bottiglia da teppista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bottiglia da teppista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : MOLOTOV

Significato/Curiosita : Una bottiglia da teppista

Amici) e, in preda alla gelosia, lo aggredisce ferendolo alla mano con una bottiglia rotta. ciò porta zerocalcare e lena ad arrabbiarsi con lui e il ragazzino...

Vjaceslav michajlovic molotov (in russo: ; kukarka, 9 marzo 1890 – mosca, 8 novembre 1986) è stato un politico, diplomatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

