Un terreno di pochi metri quadrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un terreno di pochi metri quadrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FAZZOLETTO

Significato/Curiosita : Un terreno di pochi metri quadrati

Estensione di circa duecento metri quadrati: si trova sui dossi morenici presso il passo del gavia (2620 m s.l.m.) con presenza di polytrichum sexangularis...

Stampato con disegni. fazzoletto da naso da 25 a 33 cm. foulard, fazzoletto di grande misura, quadrato, di seta o altri tessuti. fazzoletto da taschino o da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

