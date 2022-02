Il tasto del computer che provoca l uscita da un programma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tasto del computer che provoca l uscita da un programma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ESC

Significato/Curiosita : Il tasto del computer che provoca l uscita da un programma

il commodore 64 (abbreviazioni diffuse: c64, c=64) è un home computer della commodore business machines inc. commercializzato dal 1982 al 1994. fu immesso...

esc-eurovision song contest festival musicale internazionale nato nel 1956 a lugano e organizzato annualmente dai membri dell'unione europea di radiodiffusione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con tasto; computer; provoca; uscita; programma; Un tasto come Ctrl e Alt; Un tasto del registratore; Il tasto d invio; Il tasto del computer con una freccina ad angolo; Lo clicca chi usa il computer ; Un comando dal menu File del computer ; I computer nelle borse; L insieme dei programmi base di un computer ; La provoca no le barzellette; Le provoca il freddo; provoca raucedine; provoca ti dall esterno; L uscita dei dati dal Pc; È ben riuscita solo se ha il buco; La riuscita di un corteggiamento; Da loro dipende la buona riuscita delle feste e delle gite; Il famoso giornalista e conduttore televisivo del programma Il Fatto; programma ti in anticipo in vista di uno scopo; Un famosissimo film con Bette Davis e titolo di un programma Tv condotto da Franca Leosini; Un programma che ha lanciato molti comici; Cerca nelle Definizioni