Lo Stato con San Francisco - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : CALIFORNIA

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi san francisco (disambigua). san francisco (afi: [sanfran'sisko]; in inglese /sæn frn'ssko/)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi california (disambigua). la california (/kali'frnja/, in spagnolo [kali'fonja]; in inglese ascolta[... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con stato; francisco; Uno stato con la bandiera... quadrata; Mettere in stato d allarme; Lo stato del Brasile che ha per capitale Salvador; stato con Bassora; Il Diaz messicano avversato da francisco Madero; Il suo sonno genera mostri per francisco Goya; Il soprannome più diffuso di San francisco ; Ospitava un penitenziario di fronte a San francisco ; Cerca nelle Definizioni