Stabilimento che distilla carbon fossile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stabilimento che distilla carbon fossile.

Soluzione 7 lettere : COKERIA

Significato/Curiosita : Stabilimento che distilla carbon fossile

Il gas di cokeria è una miscela di gas ottenuto per distillazione secca di alcuni tipi di litantrace. la litantrace viene distillata per produrre coke... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con stabilimento; distilla; carbon; fossile; stabilimento meccanico; Uno stabilimento siderurgico; Uno stabilimento come quello toscano di Petriolo; stabilimento siderurgico; Si distilla alle Antille; Recipienti per distilla re; Si distilla dal greggio; 6 Un distilla to tropicale; Importante bacino carbon ifero tedesco; __ di carbon io: un gas che avvelena l aria; Zucchero semplice a cinque atomi di carbon io; Deposito di carbon e non pregiato; Quella gialla e una resina fossile ; Un uccello fossile ; Ominide fossile dell Africa orientale e meridionale; Carbone fossile dalla caratteristica frattura concoide; Cerca nelle Definizioni