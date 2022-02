Sostituì il denaro metallico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostituì il denaro metallico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CARTA MONETA

Significato/Curiosita : Sostitui il denaro metallico

Album. in parte lo si deve anche al nuovo produttore dei metallica, rick rubin, che sostituì bob rock; a differenza del lavoro di quest'ultimo sul precedente...

Europa l'uso di carta moneta. nel xix secolo però, la moneta cartacea poteva ancora essere sentita come un sostituto della vera moneta metallica, essendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

