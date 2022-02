Sono uguali nella fettuccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono uguali nella fettuccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TC

Significato/Curiosita : Sono uguali nella fettuccia

Lacoste sport a tre bottoni che vengono applicati a mano uno ad uno. fettuccia interna di rinforzo, in pura seta, per le cuciture superiori. piccoli...

La tomografia computerizzata, in radiologia, indicata con l'acronimo tc o ct (dall'inglese computed tomography), è una tecnica di indagine radiodiagnostica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

