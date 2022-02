Ci sono quelli degli Apostoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci sono quelli degli Apostoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ATTI

Significato/Curiosita : Ci sono quelli degli apostoli

"dodici apostoli" e "apostoli" reindirizzano qui. se stai cercando altri significati, vedi apostolo (disambigua), apostoli (disambigua) e dodici apostoli (disambigua)...

atti – variante di attis atti degli apostoli antonio atti (1897–...) – politico italiano arturo atti (1870-1944) – imprenditore italiano fausto atti (1900-1945)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

