Sono note le sue fasce radioattive - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : VAN ALLEN

Significato/Curiosita : Sono note le sue fasce radioattive

Rendendola radioattiva. quando si unisce alle polveri di materiale radioattivo rilasciate dalla bomba stessa, una grande quantità di sostanze radioattive molto...

La fascia di van allen è una zona toroidale all'interno della magnetosfera terrestre, in cui si accumulano particelle cariche (plasma) che in genere derivano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

