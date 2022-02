Lo sono le mostre che cambiano sede - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le mostre che cambiano sede. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ITINERANTI

Significato/Curiosita : Lo sono le mostre che cambiano sede

Celebrato nel nome della satira e delle esigenze di spettacolo. le cose tuttavia cambiano drammaticamente quando il vicedirettore di mytv, per vendicarsi...

Stesso sarà l'attrazione, tipicamente la festa patronale. i luna park itineranti stabiliscono la loro attività soprattutto in caso di eventi festivi pubblici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con sono; mostre; cambiano; sede; sono pari in Borsa; sono uguali nella fettuccia; sono vicine in Cambogia; Lo sono i prodotti di qualità non fatti in serie; Organizzatore di mostre ; mostre spostabili; mostre , esposizioni; cambiano faceto in acido; cambiano pera in pecora; cambiano sotto in sette; cambiano il bilanciere; In sede e in ferie; È stata sede di tre Olimpiadi; È sede d una scuola nautica per la Finanza; Adattarsi alla nuova sede ; Cerca nelle Definizioni