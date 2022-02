Servono per leggere i messaggi in codice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per leggere i messaggi in codice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CIFRARI

Significato/Curiosita : Servono per leggere i messaggi in codice

Raccolta/smistamento dei messaggi interni alla rete. ciascun utente può possedere una o più caselle di posta elettronica, sulle quali riceve messaggi che vengono conservati...

i cifrari antichi, quelli basati sull'uso di carta e penna, sono spesso indicati come cifrari classici. essi includono i semplici cifrari a sostituzione...

