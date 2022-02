Servono per appendere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Servono per appendere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GANCI

Significato/Curiosita : Servono per appendere

Appendiabiti è un elemento di arredamento dotato di sporgenze che servono per appendere cappotti, cappelli e altri indumenti. generalmente sono fissati...

Massimo ganci (milano, 17 novembre 1981) è un calciatore italiano, attaccante del porto sant'elpidio. inizia la sua carriera nel monza, con cui esordisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

