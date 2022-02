Un servizio di pregio per la tavola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un servizio di pregio per la tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ARGENTERIA

Significato/Curiosita : Un servizio di pregio per la tavola

1504-1505 circa, olio su tavola, diam. 87 cm, berlino, gemäldegalerie ritratto di elisabetta gonzaga, 1504-1505 circa, olio su tavola, 52,9x37,3 cm, firenze...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con servizio; pregio; tavola; Ricevono un servizio ; L inizio del servizio ; Un comodo servizio per ciclisti di città; Il servizio del tennista; Virtù, pregio ; Il pregio delle cose facili e comode; Indica un vino di pregio ; Mediocri, di poco pregio ; tavola per mangiare; Una tavola in segheria; A tavola si mette su un apposito piattino; Un recipiente sulla tavola ; Cerca nelle Definizioni