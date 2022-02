Ripetono continuamente gli stessi movimenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ripetono continuamente gli stessi movimenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AUTOMI

Significato/Curiosita : Ripetono continuamente gli stessi movimenti

Nystázein, aver sonno), si riferisce a movimenti oscillatori, ritmici e involontari dei bulbi oculari. movimenti oculari oscillatori non ritmici prendono...

Biologia automi, brano musicale di francesco paura del 2013 automaton altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «automa»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

