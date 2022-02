Rimesse per le barche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rimesse per le barche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DARSENE

Significato/Curiosita : Rimesse per le barche

Murazzi (ij murass in lingua piemontese) sono gli approdi, le arcate e le rimesse delle barche localizzate sulla sponda ovest del po, in prossimità del...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi darsena (disambigua). una darsena è in generale un bacino acqueo artificiale utilizzato per...

