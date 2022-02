Un rifugio per gli automobilisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un rifugio per gli automobilisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GARAGE

Significato/Curiosita : Un rifugio per gli automobilisti

Costruzione. gli street communal shelters erano progettati per contenere una cinquantina di persone ciascuno, specie pedoni e automobilisti di passaggio...

Informazioni sul genere ibrido denominato garage punk, vedi garage punk. il garage rock, anche chiamato 60's punk o garage punk, è un genere musicale nato verso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

