Portare più su, sollevare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portare più su, sollevare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALZARE

Significato/Curiosita : Portare piu su, sollevare

Obbligatorio sollevare il peso con una sforbiciata, ma lo si può anche alzare tenendo i piedi allineati. lo slancio permette di sollevare pesi più pesanti...

Stringere le labbra tre contrarre lateralmente le labbra re alzare gli occhi al cielo cavallo alzare una spalla mancanza di briscole stringere gli occhi scartini... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con portare; sollevare; portare avanti trattative; Può portare al razionamento del carburante; Sopportare con rassegnazione; portare a esempio; Macchine per sollevare ; Si usa per sollevare veicoli; sollevare o sistemare in alto con fatica; Può sollevare 500 | Venerdì 26 novembre 2021; Cerca nelle Definizioni