La parte superiore del tailleur - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte superiore del tailleur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GIACCA

Significato/Curiosita : La parte superiore del tailleur

la vela o il ciclismo. il gilet femminile, soprattutto a partire dalla fine degli anni sessanta, viene utilizzato come parte superiore del tailleur pantalone...

Alla giacca di avere cinque bottoni; assieme a pantaloni di tessuto simile forma un abito elegante sportivo. la giacca husky è un tipo di giacca tipicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con parte; superiore; tailleur; La più occidentale parte di Genova; Se ne corre una molto parte cipata a New York; La parte che viene in fuori; Apparte nenti a noi; Rapide alternanze di una nota con una superiore ; Una scuola secondaria superiore ; Un apertura con larghezza superiore all altezza; Padre superiore ; Le estremità del tailleur ; La sarta che disegnò elegantissimi tailleur s; Fanno parte dei tailleur ; Indumenti superiori di abiti da uomo e tailleur ; Cerca nelle Definizioni