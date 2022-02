L ONU prima che fosse l ONU - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ONU prima che fosse l ONU. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SDN

Significato/Curiosita : L onu prima che fosse l onu

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata...

Nations; inglese: league of nations; spagnolo: sociedad de naciones), in sigla sdn, anche conosciuta come lega delle nazioni, è stata la prima organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

