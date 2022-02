Non comprese nell elenco, scartate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non comprese nell elenco, scartate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESCLUSE

Significato/Curiosita : Non comprese nell elenco, scartate

Nella quarta edizione alcuni di quelli scartati dal primo album da solista di ambra, come il telefonino e non sono lolita, scritte dall'autore peppi nocera...

L'esclusa è un romanzo di luigi pirandello, il cui titolo originario era marta ajala. finito di scrivere nel 1893, fu pubblicato a puntate nel 1901 sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

