Non affetta da malattie - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SANA

Significato/Curiosita : Non affetta da malattie

Caratteristiche della condizione, così come i pazienti affetti dalla malattia. la malattia di addison prende il nome da thomas addison, il medico britannico che per...

Capitale dello yemen sana, comune della francia nel dipartimento dell'alta garonna sana, comune del mali nel circondario di macina sana, città nel distretto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

La staffetta di nuoto nei 4 stili; Fissati con una graffetta ; affetta zione di superiorità; Grosso frutto da affetta re; È tipica delle malattie non gravi; Lo studio delle malattie della vecchiaia; L ente delle malattie professionali; malattie ereditarie;