Mobile, come i bracci di certe lampade - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mobile, come i bracci di certe lampade. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SNODABILE

Significato/Curiosita : Mobile, come i bracci di certe lampade

Dinnanzi alla lampada a gas risultarono squallidamente piatte, poiché la luce ondulante delle candele e delle lampade era in grado di creare coni d'ombra...

Riprendendo composizioni di fogli lucidi oppure servendosi di pupazzi (fissi, snodabili, di plastilina, eccetera), come nel cortometraggio ruka di jirí trnka... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

