Materiale modellabile usato dai bambini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale modellabile usato dai bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PONGO

Significato/Curiosita : Materiale modellabile usato dai bambini

Commerciale di un materiale plastico modellabile prodotto e commercializzato dalla hasbro, normalmente utilizzato come gioco dai bambini. ha delle caratteristiche...

Specie: pongo pygmaeus - orango del borneo pongo pygmaeus pygmaeus pongo pygmaeus morio pongo pygmaeus wurmbii pongo abelii - orango di sumatra pongo tapanuliensis... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

