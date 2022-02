Un masso che affiora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un masso che affiora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCOGLIO

Significato/Curiosita : Un masso che affiora

Roccia viva), presenti sul basamento roccioso, ed i gradini scavati nel masso, che, pur essendo consumati dal tempo e dai turisti (essi portano infatti alla...

Gastronomico, vedi spaghetti allo scoglio. disambiguazione – se stai cercando l'allenatore calcistico, vedi franco scoglio. uno scoglio è una porzione di roccia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con masso; affiora; Un ammasso stellare nell Orsa Maggiore; Uno sterminato ammasso di stelle; Un ammasso di stelle; Si conserva all'ammasso ; Un banco paludoso affiora nte nella Laguna Veneta; Quel che affiora d un pescecane; affiora no dal mare; Pietre e rocce affiora nti dal mare; Cerca nelle Definizioni