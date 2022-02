di Marzo: data storica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: di Marzo: data storica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : IDI

Significato/Curiosita : Di marzo: data storica

Il formato della data è la convenzione per indicare un giorno (data) di un calendario, permettendo l'individuazione di una data nel passato e/o nel futuro...

idi amin dada, all'anagrafe idi amin dada oumee (koboko, 17 maggio 1925 – gedda, 16 agosto 2003), è stato un politico, generale e dittatore ugandese,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

