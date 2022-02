Lasciapassare per le feste - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lasciapassare per le feste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INVITO

Significato/Curiosita : Lasciapassare per le feste

Grasserà le campagne sopra le quali esso adacquerà, e renderà il paese fertile». partecipò alle feste per il battesimo del delfino e a quelle per le nozze...

Altre definizioni con lasciapassare; feste; I lasciapassare del circolo; Il lasciapassare dei giornalisti agli eventi; Il lasciapassare per la festa; Lo si feste ggia il 1° gennaio; Accomodati per le feste ; Le più importanti feste religiose e civili dell antica Grecia; Da loro dipende la buona riuscita delle feste e delle gite; Cerca nelle Definizioni