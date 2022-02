Hanno aromi particolari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno aromi particolari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SPEZIE

Significato/Curiosita : Hanno aromi particolari

Molto diffuse, ad oggi esistono molti tipi di aromi, i più diffusi sono quelli di frutta. questi aromi si possono aggiungere con la macerazione, distillazione...

Cucina[senza fonte]. le spezie hanno avuto un ruolo importante nella storia sin dalla loro scoperta. in epoca antica l'uso delle spezie era ampiamente diffuso...

