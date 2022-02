Si getta a manciate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si getta a manciate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SEMENTE

Significato/Curiosita : Si getta a manciate

Sono ancora tutti increduli quando il musicista shaunard giunge e getta una manciata di monete, definite pezzi di latta da marcello. shaunard è ansioso...

Nell'antico egitto i sementi erano dei prospettori, ossia degli specialisti nella ricerca di miniere d'oro e di pietre preziose. le tracce della loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con getta; manciate; Contenitore edile per le getta te di calcestruzzo; Progetta no i grattacieli più famosi; getta rsi in mezzo; Lo getta addosso chi parla male di qualcuno; Cerca nelle Definizioni