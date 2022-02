I fiori noti per i chiodi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I fiori noti per i chiodi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GAROFANI

Significato/Curiosita : I fiori noti per i chiodi

Numerosi fiori ciascuna che variano dal cremisi al giallo. i boccioli fiorali vengono raccolti ed essiccati e costituiscono la spezia chiamata chiodi di garofano...

La rivoluzione dei garofani (in portoghese revolução dos cravos) fu l'incruento colpo di stato militare in portogallo con cui nel 1974 si pose fine al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con fiori; noti; chiodi; Giardino di fiori spinosi; Pianta ornamentale dai grossi fiori ; Pianta dai fiori di colori vivaci; fiori che chiazzano di giallo i prati; noti fratelli favolisti tedeschi; La bella Elisabetta ex-velina di Striscia la noti zia; Un canale USA di noti ziari; Rende credibile una noti zia; Il fiore che ci ricorda i chiodi ; Battono sui chiodi ; Quello pneumatico non pianta chiodi ; Il fiore... di certi chiodi ;