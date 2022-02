Così e sola ò la verità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così e sola ò la verità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UNA

Significato/Curiosita : Cosi e sola o la verita

Vedi verità (disambigua). con il termine verità (in latino veritas, in greco ea) si indica il senso di accordo o di coerenza con un dato o una realtà...

160 una – asteroide del sistema solare una – film del 2016 diretto da benedict andrews una – codice iso 639-3 della lingua orth watut una – fiume della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con così; sola; verità; così è una domanda che non merita risposta; così è il piede delle anatre; così si passano le bustarelle; così furono detti coloro che corsero in soccorso di Firenze nell alluvione del 1966; La serie televisiva ambientata su un isola sperduta; Bella isola del Dodecaneso; La penisola delimitata dai Pirenei; L isola con Hobart; Julia, premio Oscar per Erin Brockovich - forte come la verità ; Severità nel punire; Alterare la verità ; Un evidente verità ; Cerca nelle Definizioni