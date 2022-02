Un colpetto sulla testa del cane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un colpetto sulla testa del cane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : PAT

Significato/Curiosita : Un colpetto sulla testa del cane

Segue un elenco delle onomatopee maggiormente diffuse nei fumetti. ah ah usata per riprodurre una sonora risata. arf riproduce l'abbaiare di un cane. argh...

pat – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di patna (india) pat – posizione assicurativa territoriale, assegnato dall'istituto nazionale per... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

