Coadiuva l arbitro con dei sistemi elettronici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coadiuva l arbitro con dei sistemi elettronici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : VAR

Significato/Curiosita : Coadiuva l arbitro con dei sistemi elettronici

Altro con successivo gol del giocatore che ha ricevuto il passaggio. assistente arbitrale : comunemente detto guardalinee, è la figura che coadiuva l'arbitro...

Il valore a rischio (conosciuto anche come value at risk o var) è una misura di rischio applicata agli investimenti finanziari. tale misura indica la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 febbraio 2022

Altre definizioni con coadiuva; arbitro; sistemi; elettronici; coadiuva il parroco; coadiuva l arbitro; coadiuva l’arbitro con mezzi elettronici; E' coadiuva to dal cane; Lo mostra l arbitro per ammonire; Li fischia l arbitro ; Aiuta l arbitro con mezzi elettronici; Redarguiti dall arbitro ; Un numero... per sistemi sti; sistemi di reti che usavano gli uccellatori, oggi vietati; Si ripetono nei sistemi ; In meccanica c'è quella dei sistemi rigidi; Aiuta l arbitro con mezzi elettronici ; I documenti elettronici che accompagnano un e-mail; Un tipo di interfacia per dispositivi elettronici sigla; Coadiuva l’arbitro con mezzi elettronici ; Cerca nelle Definizioni